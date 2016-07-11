Предлагаю работу

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Предлагаю работу

Новое сообщение ReadyToRoll » 11 июл 2016, 19:36

Мое предложение - для продвинутых пользователей сети Интернет (тех, кто имеет свой сайт, блог, группу Вконтакте или Facebook, ведет Twitter, канал Youtube и т.п.).

Я - программист, занимаюсь разработкой программного обеспечения для финансовых рынков. Мои программы дают возможность зарабатывать и приносят прибыль от 5 до 15 процентов в месяц от вложенной суммы.

Для их продвижения мне нужны представители в каждом уголке мира. Этим представителем можете стать вы. От вас не потребуется ничего сверхъестественного. Просто разместить в своем регионе через интернет информацию о моих программах (обзоры, тех. документацию, мониторинги, цены), тем самым привлекая клиентов к покупке.

С каждой проданной программы торговый представитель получает 25 процентов от суммы сделки. Так как цены на программы варьируются от 100 до 300 долларов США, то не трудно подсчитать, что комиссионные даже при минимальных продажах будут достойные. Никаких вложений от вас не потребуется ни на каком этапе сотрудничества.

За более детальной информацией можно обращаться по адресу info@atsforex.com

Мой сайт - www.atsforex.com

Готов рассмотреть другие варианты сотрудничества.



ReadyToRoll
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 19:35
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Re: Предлагаю работу

Новое сообщение Юлия0211 » 09 июл 2017, 23:15

Рекомендую вашу вакансию загрузить вот на этот портал https://spb.careerist.ru/vakansii/. Этот сайт с хорошей посещаемостью целевой аудитории. Результат не заставит Вас ждать.
Юлия0211
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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