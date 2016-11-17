Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)

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Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)

Новое сообщение russmith » 17 ноя 2016, 14:55

Компания ведет набор представителей в Болгарии. Можно без опыта работы (Бесплатное обучение). От вас знание Болгарского или Английского языка. Частичная занятость 600 евро в месяц, полная 1400 евро. Пишите в личку ваше имя, номер телефона и емайл адрес. Так же можете отправлять ваше резюме на enlister@russmith.com


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Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:16
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Re: Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)

Новое сообщение Юлия0211 » 08 авг 2017, 20:48

Могу порекомендовать Вам разместить Вашу Вакансию вот на этом портале https://krasnoyarsk.careerist.ru/. Сервис уже привлек к сотрудничеству более 350 компаний Красноярска, которые разместили 1148 вакансий для специалистов самого разного профиля.
Юлия0211
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