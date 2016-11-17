Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)
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Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)
Компания ведет набор представителей в Болгарии. Можно без опыта работы (Бесплатное обучение). От вас знание Болгарского или Английского языка. Частичная занятость 600 евро в месяц, полная 1400 евро. Пишите в личку ваше имя, номер телефона и емайл адрес. Так же можете отправлять ваше резюме на enlister@russmith.com
- russmith
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:16
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Re: Работа в филиале компании, можно без опыта. (Бесплатное обучение)
Могу порекомендовать Вам разместить Вашу Вакансию вот на этом портале https://krasnoyarsk.careerist.ru/. Сервис уже привлек к сотрудничеству более 350 компаний Красноярска, которые разместили 1148 вакансий для специалистов самого разного профиля.
- Юлия0211
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 фев 2017, 10:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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