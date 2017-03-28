Baltpost » 28 мар 2017, 17:36

Компания «Global Post OU» предлагает Вам работу по поиску клиентов для международных перевозок из Европы в Россию, а так же в обратном направлении.

Если у Вас есть знакомые коммерческие организации, друзья или родственники которым нужна международная перевозка, вы можете представлять услуги от нашей компании на очень выгодных условиях как для Вас так и для Вашего клиента с которым Вам предстоит сотрудничество.

Ваши преимущества перед клиентом:

-Все перевозки будут осуществляться не конкурентными ценами начиная от морской перевозки и до авиа сообщениями, что позволит Вам найти как можно больше клиентов.

-Предоставим Вам свой транспорт по Европе и России что-бы ускорить процесс доставки при необходимости это позволит в кратчайшие сроки доставлять груз до двери вашего клинта.

-Поможем в оформлении всех нужных документов и сертификатов для вывоза и ввоза товаров и посылок как из Европы в Россию так из РФ в ЕС.

-Найдем подходящий склад в Еврозоне для консолидации вашего груза.

-Откроем и закроем европейские дикларации для возврата налога клиенту.

-Для вас будут круглосуточные консультации бесплатно по любому логистическому вопросу.

Как это работает:

-Вы находите клиента которому нужна перевозка груза на форумах или в объявлениях.

-Мы просчитываем для клиента самый выгодный тариф на перевозку груза, от чего Вы будите в не конкуренции с другими компаниями.

-Все необходимые диалоги со своими клиентами будете везти только Вы сами, что позволит избежать какой-либо утечки информации.

-Вам не нужно вкладывать свои средства в перевозку и оформление грузов, так как это будет делать наша компания.

-Ваш заработок с каждой перевозки будет составлять от 30% от и выше в зависимости от груза.

-Все тарифные планы и расчеты на перевозки мы вышлем вам на почту.

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Почта: mail@baltpost.ru

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