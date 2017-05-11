daryaShanhay » 11 май 2017, 20:19

Бизнес-переводчик в Китае Дарья Синчугова

Общение и сотрудничество с китайскими партнерами – часть современного бизнеса во всем мире. Цель современного бизнесмена – найти достойного поставщика в Китае, чтобы наладить эффективные партнерские отношения. А главное препятствие на пути к этой цели – общение с представителями компании.

Меня зовут Дарья Синчугова и я могу помочь со всеми вопросами, связанными с бизнес-отношениями в Китае. Свободное владение китайским, английским и русскими языками позволяют мне работать переводчиком на бизнес-встречах, при заключении сделок, а также вовремя онлайн-связи партнеров. Я также могу организовать и проконтролировать транспортировку продукции из Китая. Таким образом, вы будете иметь надежного представителя в Китае для решения любых бизнес-вопросов.

Почему вам стоит мне доверять?

Уже 8 лет я живу в Китае. За этот период я завела большое количество бизнес-контактов, посетила более 500 фабрик и компаний и познакомилась с современным бизнесом в Китае. Кроме того, я знаю все о китайской культуре и привыкла к китайской модели поведения.

Я работала переводчиком для нефтедобывающих и текстильных компаний (к примеру, Газпром и GSPC в Индии). Успех этих компаний в торговле с китайскими фабриками и представительство их в Китае демонстрируют мой опыт и эффективность работы.

Я могу встретить вас в аэропорту Пудонг в Шанхае, что сэкономит ваши средства и время. Мы можем посетить максимальное количество компаний за один день на моем личном автомобиле. Таким образом, вы имеете возможность грамотно распределить свое время в бизнес-путешествии.

Личный переводчик и представитель в Китае делает сотрудничество с бизнесменами этой страны намного проще. Будь это заключение сделки, переговоры с партнерами, представление вашей компании или транспортировка образцов продукции – я могу помочь с любой проблемой, с которой вы можете столкнуться во время бизнес-путешествия. Я помогу расширить ваш бизнес и сотрудничать с Китаем!

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

http://www.interpreter-in-shanghai.com/ru/

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

Skype: :daria-metal