Мария Христосенко » 17 май 2017, 00:33

Летняя мастерская образовательного азарта с А.М. Лобоком

1-7 июня 2017 года в Поморие, Болгария пройдет "

для детей и их родителей, педагогов, психологов, всех для кого образование — это искусство увлекательной и продуктивной жизни.

Ведущий:

Александр Лобок - известный во всем мире теоретик и практик альтернативного образования, доктор психологических наук, автор не имеющей аналогов системы формирования и развития творческих и когнитивных способностей детей и взрослых (подробнее - на http://allobok.ru)

Для кого:

Для родителей с детьми, для педагогов, психологов, психотерапевтов, воспитателей, репетиторов и просто взрослых, которым хочется разобраться в загадках и тайнах эффективного развития, обрести энергию жизненного драйва, способность выходить из разных жизненных тупиков и научиться искусству превращать любую жизненную проблему в ресурс эффективного роста и побед.

Все подробности http://www.azartaining.ru

Внимание! Для жителей Болгарии стоимость участия в основной образовательной программе на протяжении всех пяти дней (20 часов) составит 100 евро. В случае, если будет выбран только один день (4 часа), стоимость составит 25 евро. Кроме того будет предложен широкий набор дополнительных занятий, практикумов и консультаций за дополнительную плату.

Для записи на мероприятие пишите на почту: masha.lvo@gmail.com