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работа

Новое сообщение nazar123 » 18 сен 2017, 13:01

Если у вас есть специальность, то вы можете устроить где угодно. Даже если вы и не можете найти рабочее место в своей стране, знайте , что в других ваша специальность может быть в дефиците. Обычная специальность сварщика в Польше к примеру очень даже востребованная . За инструкцией сюда: www.eurabota.ua


nazar123
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