работа
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работа
Если у вас есть специальность, то вы можете устроить где угодно. Даже если вы и не можете найти рабочее место в своей стране, знайте , что в других ваша специальность может быть в дефиците. Обычная специальность сварщика в Польше к примеру очень даже востребованная . За инструкцией сюда: www.eurabota.ua
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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