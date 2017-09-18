Моя история началась далеко в 1996 году , когда мои родители отдали меня в китайскую школу , и с тех пор я стала говорить на китайском языке . Моя любовь к Шанхаю безгранична и я готова поделится ею с вами на нашей обзорной экскурсии по Шанхаю .
Для тех , кто хочет приехать в Шанхай на несколько дней я с радостью покажу Сучжоу , древнюю столицу Китая откуда начался шёлковый путь .
Для любителей Венеции у меня есть тур в Восточную Венецию, который окунёт вас в повседневный быт тех времен , вы увидите *пустую болтовню* , *ничего неделание* и просто тишину и спокойствие перед маленьким каналами.
Если вы в Шанхае не первый раз , тогда мы отправимся с вами в Ханчжоу . Пагода Лэй Фэн, Парк созерцания цветов и рыб Хуагангуаньюй, озеру Сиху и Пагода Шести Гармоний Люхэта оставит в вашем сердце незабываемые впечатления .
Я буду рада познакомится с вами и провести для вас самую лучшую экскурсию ....
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