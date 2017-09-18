daryaShanhay » 18 сен 2017, 14:56

Меня зовут Дарья Синчугова .

Моя история началась далеко в 1996 году , когда мои родители отдали меня в китайскую школу , и с тех пор я стала говорить на китайском языке . Моя любовь к Шанхаю безгранична и я готова поделится ею с вами на нашей обзорной экскурсии по Шанхаю .

Для тех , кто хочет приехать в Шанхай на несколько дней я с радостью покажу Сучжоу , древнюю столицу Китая откуда начался шёлковый путь .

Для любителей Венеции у меня есть тур в Восточную Венецию, который окунёт вас в повседневный быт тех времен , вы увидите *пустую болтовню* , *ничего неделание* и просто тишину и спокойствие перед маленьким каналами.

Если вы в Шанхае не первый раз , тогда мы отправимся с вами в Ханчжоу . Пагода Лэй Фэн, Парк созерцания цветов и рыб Хуагангуаньюй, озеру Сиху и Пагода Шести Гармоний Люхэта оставит в вашем сердце незабываемые впечатления .

Я буду рада познакомится с вами и провести для вас самую лучшую экскурсию ....

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

www.gid-v-shanghae.ru

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

Skype: :daria-metal