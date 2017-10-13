daryaShanhay » 13 окт 2017, 14:19

Гид в Суджоу.

Добрый день, меня зовут Дарья Синчугова и сегодня я ваш гид в Шанхае.

Современный Шанхай проделал огромный путь, превратившись из традиционного рыбацкого поселка в крупнейший город мира, финансовый, культурный и промышленный центр. Ежегодно его посещают миллионы туристов. Присоединяйтесь к ним, а я помогу сориентироваться вам в самом густонаселенном мегаполисе и его достопримечательностях.

Один из самых узнаваемых ландшафтов вид на район Пудун с телебашней Восточная жемчужина, которую мы обязательно увидим во время обзорной экскурсии по Шанхаю.

Я покажу вам самые интересные места Шанхая, мы поедим в аутентичных ресторанчиках, заглянем в храмы и старые кварталы. Расскажу о менталитете китайцев, который разительно отличается от нашего. Вы откроете для себя их специфическую (с нашей точки зрения) культуру И по-новому взглянете на весь Китай в целом.

Я провожу разные по тематике экскурсии в Шанхае как для взрослых, так и для детей.

С маленькими туристами мы совершим путешествие в Диснейленд, который открылся в Шанхае совсем недавно, летом 2016 года. Или в проверенный временем Happy Valley семейный парк развлечений с американскими горками и аквапарком поблизости. По городу мы можем пройтись пешком или совершить экскурсию по Шанхаю на авто (у меня есть китайское водительское удостоверение). Во втором случае увидим гораздо больше.

Выбирайте экскурсию по душе, а если не можете определиться; пишите или звоните, и мы вместе подберем подходящий маршрут. Я всегда на связи и оперативно отвечу на любой ваш вопрос, связанный с поездкой в Шанхай. Если у вас возникли какие-то проблемы либо трудности в Шанхае или в Китае , всегда готова помочь ! Жду с нетерпением встречи с вами ….

КОНТАКТЫ:

Сот.:+86-139-17707247

www.gid-v-shanghae.ru

e-mail:daria-fuyu@mail.ru

What’sapp:+86-139-1770-7247

VIBER: :+86-139-1770-7247

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