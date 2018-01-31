Работа и вакансии в Сербий

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Работа и вакансии в Сербий

Новое сообщение nazar123 » 31 янв 2018, 17:23

Данная страна может быть и не смогла до сегодняшнего дня развить свою экономику до уровня таких государств как Германия, Англия, Италия. Тем не менее, найти хороший заработок там запросто можно, так как постепенно страна идет на развитие, иноземцы все более и более обращают свое внимание на возможность инвестировать в Сербское государство.

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nazar123
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