Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?

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Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?

Новое сообщение gambit » 07 сен 2018, 23:21

Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?


gambit
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?

Новое сообщение kerch » 08 сен 2018, 09:17

Разумеется, что будет. Я обучался там по программе MBA: стратегический менеджмент и мне это реально пригодилось. Советую Вам посетить данный ресурс https://ibs.rea.ru/mba . На нём Вы найдёте много информации об этом учебном заведении.
kerch
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