Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?
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Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?
Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Как думаете, будет ли полезным обучение по MBA?
Разумеется, что будет. Я обучался там по программе MBA: стратегический менеджмент и мне это реально пригодилось. Советую Вам посетить данный ресурс https://ibs.rea.ru/mba . На нём Вы найдёте много информации об этом учебном заведении.
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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