Где английский преподают качественно, и с нуля?

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Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение kerch » 12 сен 2018, 21:32

Где английский преподают качественно, и с нуля?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 52
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение gambit » 13 сен 2018, 10:39

В принципе, много где. Однако, я бы очень советовал Вам записаться на интенсивный курс английского языка для начинающих вот в этой школе https://www.instituteiba.by/courses/lan ... beginners/ . Сам так делал, в своё время, и могу сказать, что там язык выучить можно быстро и легко.
gambit
Писатель
 
Сообщения: 56
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение ymka » 20 ноя 2018, 18:08

Везде, если захотеть, можно и взлететь :A)
ymka
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Re: Где английский преподают качественно, и с нуля?

Новое сообщение Вармолей » 20 ноя 2018, 18:09

Здравствуйте, если вы хотите хорошо изучить иностранный язык, то вы можете обратиться в школу английского языка, называется онлайн-школа Enline enlineschool.com , английский - это самый популярный язык для иностранцев и граждан России
Вармолей
 
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