Анастасия33 » 18 ноя 2018, 10:14

Нужна юридическая сделка по процессу купли продажи ООО.

Собственно нужна грамотная юридическая помощь для проведения такого вида сделок. Собственно говоря скажу что вот здесь https://cpu-imperia.ru/ хочу заказать такую помощь и интересует если можно в этой фирме заказать такие услуги.