Курсы английского
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Курсы английского
Здравствуйте. Подскажите, где и как можно пройти полный курс английского языка?
- Stella
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Re: Курсы английского
В англоязычной среде на грамматические ошибки в устной речи, как правило, не обращают внимание. Гораздо важнее подбирать нужные слова. Иначе вас могут не понять или понять неправильно. Поищите в интернете, есть хорошие курсы.
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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