Курсы английского

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Курсы английского

Новое сообщение Stella » 14 фев 2019, 00:38

Здравствуйте. Подскажите, где и как можно пройти полный курс английского языка?


Stella
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Re: Курсы английского

Новое сообщение PolinaWest » 14 фев 2019, 11:30

В англоязычной среде на грамматические ошибки в устной речи, как правило, не обращают внимание. Гораздо важнее подбирать нужные слова. Иначе вас могут не понять или понять неправильно. Поищите в интернете, есть хорошие курсы.
PolinaWest
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