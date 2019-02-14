PolinaWest » 14 фев 2019, 11:30

В англоязычной среде на грамматические ошибки в устной речи, как правило, не обращают внимание. Гораздо важнее подбирать нужные слова. Иначе вас могут не понять или понять неправильно. Поищите в интернете, есть хорошие курсы.