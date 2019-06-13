Колл центр
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Колл центр
Мне нужно для своего бизнеса создать колл центр, как это сделать, какое оборудование взять, как подготовить людей, если у кого опыт подобного?
- burbon
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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