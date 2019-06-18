Музыкант

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Музыкант

Новое сообщение burbon » 18 июн 2019, 14:56

У сына есть желание научиться играть на гитаре или на барабане, хочет группу потом создать свою, слух у него вроде есть, может курсы какие подскажете гитары или барабанщиков


burbon
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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