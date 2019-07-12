Курсы английского языка

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Курсы английского языка

Новое сообщение ТониСтарк » 12 июл 2019, 11:22

Посоветуйте где можно пройти курсы английского языка.


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Re: Курсы английского языка

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 12 июл 2019, 15:31

можно научиться через интернет самостоятельно или нанять репетитора по английскому языку.
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Re: Курсы английского языка

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 12 июл 2019, 18:27

Есть курсы английского языка и их можно пройти здесь https://oxford-school.com.ua Они пишут на сайте, что при корпоративном обучении занятия проводятся в удобное для клиента время.
olya.bazhenova.77@list.ru
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