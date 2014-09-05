Рулонные шторы

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Рулонные шторы

Новое сообщение kuzzzmak » 05 сен 2014, 03:28

Заказать рулонные шторы можно по телефонам салона, указанным на сайте, или с помощью электронной почты, указанной в разделе «Контакты». Здесь же можно получить ответы на возникающие вопросы — что такое рулонные шторы, как рассчитать их стоимость. Наши дизайнеры помогут определиться с цветом, видом, сделают бесплатные замеры. http://www.alando.ru/roll/


kuzzzmak
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: Рулонные шторы

Новое сообщение Mendes » 21 апр 2017, 00:12

Видел у некоторых знакомых рулонные шторы, но мне они очень даже не понравились. Нет в них домашнего уюта. Для дома вот такие http://www.ufa-rozet.ru/pr/238/ больше подходят. По крайней мере, мне такие больше нравятся.
Mendes
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06 ноя 2016, 22:21
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Re: Рулонные шторы

Новое сообщение Булат » 05 май 2017, 09:54

и жене моей тоже нравятся такие
Булат
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 май 2017, 09:52
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