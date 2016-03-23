Подскажите на счет мебельной компании
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Подскажите на счет мебельной компании
Подскажите на счет вот этой мебельной компании http://drmebel.ru/ На сколько они качественно изготавливают её?
- Kazanckof
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:43
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
Мне нравится, как на сайте ремонт и отделка http://remonty-i-otdelka.ru/ , часто можно найти, какие то интересные хитрости и красиво их в доме применить. Забавно, как порой из мелочей можно сделать дорогущую красоту. Думаю и вы могли бы сами сделать себе мебель.
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antina
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
Вот нормальное мебельное ателье. Которые производят мебель на заказ. Заказывал у них кухню, сделали качественно и быстро! советую
кому интересно то вот их сайт - radius-mebelserp.ru
- radiusneon
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 15:32
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
Подскажите, какая компания делает декоративные коробы для того, чтобы спрятать старую батарею от глаз посетителей моего дома. На trubamaster.ru увидел фото одной, и мне очень понравилась такая идея.
- kleopatr
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
А мы сейчас ищем в Ростове компанию, которая сможет предоставить коллекцию мебели для гостиной. Хотим сделать ее в определенной стилистике, в соответствии с нынешними тенденциями моды
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ArinkaMandarinka
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 май 2017, 09:58
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
Гостиная это место, где мы проводим время с близкими друзьями или родственниками. Где мы расслабляемся и отдыхаем, мы выбрали с мужем гостиную на http://rostov.defo.ru/, стиль выбрали «минимализм», сейчас он очень популярный в Европе.
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Lorik
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 май 2017, 10:00
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Re: Подскажите на счет мебельной компании
Я тоже обратила внимание, что сейчас действительно моден минимализм, как и вечно в тренде классика.
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ArinkaMandarinka
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 май 2017, 09:58
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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