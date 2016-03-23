Подскажите на счет мебельной компании

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Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение Kazanckof » 23 мар 2016, 15:16

Подскажите на счет вот этой мебельной компании http://drmebel.ru/ На сколько они качественно изготавливают её?


Kazanckof
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Сообщения: 17
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение antina » 23 июл 2016, 13:25

Мне нравится, как на сайте ремонт и отделка http://remonty-i-otdelka.ru/ , часто можно найти, какие то интересные хитрости и красиво их в доме применить. Забавно, как порой из мелочей можно сделать дорогущую красоту. Думаю и вы могли бы сами сделать себе мебель.
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antina
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Сообщения: 15
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение radiusneon » 04 авг 2016, 15:34

Вот нормальное мебельное ателье. Которые производят мебель на заказ. Заказывал у них кухню, сделали качественно и быстро! советую

кому интересно то вот их сайт - radius-mebelserp.ru

radiusneon
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 15:32
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение kleopatr » 31 янв 2017, 02:16

Подскажите, какая компания делает декоративные коробы для того, чтобы спрятать старую батарею от глаз посетителей моего дома. На trubamaster.ru увидел фото одной, и мне очень понравилась такая идея.
kleopatr
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение ArinkaMandarinka » 01 май 2017, 09:59

А мы сейчас ищем в Ростове компанию, которая сможет предоставить коллекцию мебели для гостиной. Хотим сделать ее в определенной стилистике, в соответствии с нынешними тенденциями моды
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение Lorik » 01 май 2017, 11:00

Гостиная это место, где мы проводим время с близкими друзьями или родственниками. Где мы расслабляемся и отдыхаем, мы выбрали с мужем гостиную на http://rostov.defo.ru/, стиль выбрали «минимализм», сейчас он очень популярный в Европе.
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Re: Подскажите на счет мебельной компании

Новое сообщение ArinkaMandarinka » 01 май 2017, 11:52

Я тоже обратила внимание, что сейчас действительно моден минимализм, как и вечно в тренде классика.
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