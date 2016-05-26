Прозрачные рулонные шторы
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Прозрачные рулонные шторы
Привет всем, как вам Прозрачные рулонные шторы? http://www.jaluzi.ru/rulonnye-shtory/prozrachnye/
- Nazyka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
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Re: Прозрачные рулонные шторы
Очень красивые и стильные шторы.
- raisa
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Прозрачные рулонные шторы
Мы думаем такие шторы сделать в прихожей и в коридоре на 2-х окнах. Я думаю, что они будут отлично смотреться. Тем более, что у нас такого никогда не было, а на remoo.ru встречал информацию только о рулонных шторах. О прозрачных только от вас узнал. Спасибо.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Прозрачные рулонные шторы
Откровенно говоря не понимаю в чем смысл прозрачных штор, каким образом они от солнца будут защищать?
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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