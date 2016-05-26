Прозрачные рулонные шторы

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Прозрачные рулонные шторы

Новое сообщение Nazyka » 26 май 2016, 17:06

Привет всем, как вам Прозрачные рулонные шторы? http://www.jaluzi.ru/rulonnye-shtory/prozrachnye/


Nazyka
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Сообщения: 14
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Re: Прозрачные рулонные шторы

Новое сообщение raisa » 23 янв 2017, 19:39

Очень красивые и стильные шторы.
raisa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Прозрачные рулонные шторы

Новое сообщение deggion » 20 мар 2017, 14:28

Мы думаем такие шторы сделать в прихожей и в коридоре на 2-х окнах. Я думаю, что они будут отлично смотреться. Тем более, что у нас такого никогда не было, а на remoo.ru встречал информацию только о рулонных шторах. О прозрачных только от вас узнал. Спасибо.
deggion
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Прозрачные рулонные шторы

Новое сообщение Hunna » 04 май 2017, 10:35

Откровенно говоря не понимаю в чем смысл прозрачных штор, каким образом они от солнца будут защищать?
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Hunna
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Сообщения: 6
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