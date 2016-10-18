Покупка мебели

Модераторы: bot, more, translate

Ответить

Покупка мебели

Новое сообщение tod » 18 окт 2016, 09:51

Доброго времени суток. Хотел бы поменять кухонный гарнитур, но не знаю где лучше взять. Знакомая рекомендует выбрать здесь http://zov-opt.ru/catalog/massiv Что скажете?


tod
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 09:49
Вернуться к началу

Re: Покупка мебели

Новое сообщение kleopatr » 19 дек 2016, 13:43

Мы тоже сделали ремонт на кухне. Решили не красить стены, а поклеить моющиеся обои. Вышло довольно таки неплохо, т.к. дизайн подбирали исходя из информационного портала remoo.ru, но вот тоже задаемся вопросом, какую мебель теперь лучше всего подобрать под такой дизайн.
kleopatr
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
Вернуться к началу

Re: Покупка мебели

Новое сообщение heroi » 04 май 2017, 15:10

Для меня более проблематично не у какой фирмы заказать мебель, а определиться со стилем и цветом. Не хочется потом сидеть и корить себя за то, что выберу какой-нибудь колхоз, а потом лет через 5, менять ее.
heroi
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:09
Вернуться к началу

Re: Покупка мебели

Новое сообщение deggion » 04 май 2017, 18:30

Нам досталось очень много хорошей и красивой мебели. В доме некуда ее девать и думали сделать навесь из профильной трубы, но не знаю, как можно согнуть трубы дугой. Подскажите, как можно сделать самому такой трубогиб, чтобы сгибать трубы. Фото с trubamaster.ru.

Изображение

deggion
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
Вернуться к началу

Re: Покупка мебели

Новое сообщение Булат » 05 май 2017, 09:54

Думаю в любой мебельной фирме есть квалифицированные специалисты, которые помогают в выборе, сейчас масса стилей и огромное количество цветов. Лично мне очень нравится фирма http://samara.defo.ru/, потому что они тщательно разрабатывают дизайн каждой коллекции мебели, адаптируя ее к современным веяниям моды и спросу на конкретные модели.
Булат
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 май 2017, 09:52
Вернуться к началу

Re: Покупка мебели

Новое сообщение heroi » 05 май 2017, 11:04

Хорошо если так, если повезет и специалист следит за тенденциями рынка и стремимся удовлетворить максимум наших запросов.
heroi
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group