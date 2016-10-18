heroi » 04 май 2017, 15:10

Для меня более проблематично не у какой фирмы заказать мебель, а определиться со стилем и цветом. Не хочется потом сидеть и корить себя за то, что выберу какой-нибудь колхоз, а потом лет через 5, менять ее.