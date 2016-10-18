Покупка мебели
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Покупка мебели
Доброго времени суток. Хотел бы поменять кухонный гарнитур, но не знаю где лучше взять. Знакомая рекомендует выбрать здесь http://zov-opt.ru/catalog/massiv Что скажете?
- tod
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 окт 2016, 09:49
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Re: Покупка мебели
Мы тоже сделали ремонт на кухне. Решили не красить стены, а поклеить моющиеся обои. Вышло довольно таки неплохо, т.к. дизайн подбирали исходя из информационного портала remoo.ru, но вот тоже задаемся вопросом, какую мебель теперь лучше всего подобрать под такой дизайн.
- kleopatr
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Покупка мебели
Для меня более проблематично не у какой фирмы заказать мебель, а определиться со стилем и цветом. Не хочется потом сидеть и корить себя за то, что выберу какой-нибудь колхоз, а потом лет через 5, менять ее.
- heroi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:09
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Re: Покупка мебели
Нам досталось очень много хорошей и красивой мебели. В доме некуда ее девать и думали сделать навесь из профильной трубы, но не знаю, как можно согнуть трубы дугой. Подскажите, как можно сделать самому такой трубогиб, чтобы сгибать трубы. Фото с trubamaster.ru.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Покупка мебели
Думаю в любой мебельной фирме есть квалифицированные специалисты, которые помогают в выборе, сейчас масса стилей и огромное количество цветов. Лично мне очень нравится фирма http://samara.defo.ru/, потому что они тщательно разрабатывают дизайн каждой коллекции мебели, адаптируя ее к современным веяниям моды и спросу на конкретные модели.
- Булат
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 09:52
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Re: Покупка мебели
Хорошо если так, если повезет и специалист следит за тенденциями рынка и стремимся удовлетворить максимум наших запросов.
- heroi
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:09
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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