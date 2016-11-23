Дайте пожалуйста совет
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Дайте пожалуйста совет
Доброго времени суток. Дайте мне пожалуйста дельный совет. Нужно приобрести офисные перегородки, не знаю где лучше делать заказ.. Знакомый советует посмотреть здесь http://ofimall.ru/price Здесь цены и описание перегородок. Что скажете? Что вы подскажите?
- Nod
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 12:25
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Re: Дайте пожалуйста совет
А я вот хочу к основной части дома пристроить небольшую часть для оборудования своего офиса. Т.к. у меня работа связана с компьютером, то мне бы не помешало такое тихое и спокойное помещение.
- kleopatr
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Дайте пожалуйста совет
Вы когда будете выбирать перегородки, главное думайте о персонале, как ему будет работаться. Мой вам совет прозрачные не берите
- natala
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет
А чего нельзя прозрачные брать, что в них такого? У нас правда вот такие http://saratov.defo.ru/catalog/ofisnye-peregorodki/ Но думаю из-за красты брали именно их
- demidova
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
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Re: Дайте пожалуйста совет
Прозрачные не надо, так как подает трудоспособность. Все друг друга видят и это не очень хорошо
- natala
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет
Самый выгодный вариант, это сделать перегородки своими руками. Это можно сделать аккуратно из любого листа. Ну например. ОСП хорошо подойдет для этого дела. Это зато экономный вариант. Идеи по этому можете поискать на портале remoo.ru.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Дайте пожалуйста совет
Сделали ремонт в офисе, то же установили перегородки. Помещение очень большое и было сложно в нем заниматься делом, шумно. Теперь все довольны, даже мебели меньше требуется.
- natala
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет
А разве Вам не унизительно сидеть за перегородками, как в зоопарке?
- demidova
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
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Re: Дайте пожалуйста совет
Почему унизительно?! На мой взгляд нет ничего ужасного в том, чтобы офисное пространство разделять перегородками, тем более такими красивыми, как у нас http://saratov.defo.ru/catalog/ofisnye-peregorodki/.
- natala
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
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