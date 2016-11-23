Дайте пожалуйста совет

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Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение Nod » 23 ноя 2016, 12:26

Доброго времени суток. Дайте мне пожалуйста дельный совет. Нужно приобрести офисные перегородки, не знаю где лучше делать заказ.. Знакомый советует посмотреть здесь http://ofimall.ru/price Здесь цены и описание перегородок. Что скажете? Что вы подскажите?


Nod
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 12:25
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение kleopatr » 20 фев 2017, 12:30

А я вот хочу к основной части дома пристроить небольшую часть для оборудования своего офиса. Т.к. у меня работа связана с компьютером, то мне бы не помешало такое тихое и спокойное помещение.
kleopatr
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 03:25
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение natala » 22 авг 2017, 18:50

Вы когда будете выбирать перегородки, главное думайте о персонале, как ему будет работаться. Мой вам совет прозрачные не берите
natala
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение demidova » 29 авг 2017, 01:06

А чего нельзя прозрачные брать, что в них такого? У нас правда вот такие http://saratov.defo.ru/catalog/ofisnye-peregorodki/ Но думаю из-за красты брали именно их
demidova
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение natala » 29 авг 2017, 01:33

Прозрачные не надо, так как подает трудоспособность. Все друг друга видят и это не очень хорошо
natala
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение deggion » 07 сен 2017, 13:13

Самый выгодный вариант, это сделать перегородки своими руками. Это можно сделать аккуратно из любого листа. Ну например. ОСП хорошо подойдет для этого дела. Это зато экономный вариант. Идеи по этому можете поискать на портале remoo.ru.
deggion
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Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение natala » 27 ноя 2017, 00:13

Сделали ремонт в офисе, то же установили перегородки. Помещение очень большое и было сложно в нем заниматься делом, шумно. Теперь все довольны, даже мебели меньше требуется.
natala
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение demidova » 28 ноя 2017, 02:16

А разве Вам не унизительно сидеть за перегородками, как в зоопарке?
demidova
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 17:30
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Re: Дайте пожалуйста совет

Новое сообщение natala » 28 ноя 2017, 02:30

Почему унизительно?! На мой взгляд нет ничего ужасного в том, чтобы офисное пространство разделять перегородками, тем более такими красивыми, как у нас http://saratov.defo.ru/catalog/ofisnye-peregorodki/.
natala
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 23:50
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