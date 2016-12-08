Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге
Модераторы: bot, more, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге
Декоративные светильники на стол также часто покупают для детей. Они играют роль ночника и одновременно украшают интерьер детской комнаты http://spb.basicdecor.ru/category/288/
- nikolaimoisen
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 20:14
-
Re: Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге
Тоже хотелось бы подобрать светильники. Сейчас меня интересуют не только потолочные варианты, но и настенные, например вокруг каких-то красивых узоров на стене или просто лампы регулирования света. Много посмотрел и почитал об этом на проекте remoo.ru и все так красиво и всего хочется. Трудно делать выбор
- deggion
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1