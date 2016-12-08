Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге

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Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге

Новое сообщение nikolaimoisen » 08 дек 2016, 20:14

Декоративные светильники на стол также часто покупают для детей. Они играют роль ночника и одновременно украшают интерьер детской комнаты http://spb.basicdecor.ru/category/288/


nikolaimoisen
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 20:14
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Re: Интернет-магазин светильников в Санкт-Петербурге

Новое сообщение deggion » 01 июл 2017, 08:00

Тоже хотелось бы подобрать светильники. Сейчас меня интересуют не только потолочные варианты, но и настенные, например вокруг каких-то красивых узоров на стене или просто лампы регулирования света. Много посмотрел и почитал об этом на проекте remoo.ru и все так красиво и всего хочется. Трудно делать выбор
deggion
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