Комнатные и другие экзотические растения.

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Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение raisa » 27 янв 2017, 12:55

Очень люблю растения комнатные, разные по размеру и сортам,яркие и красивые.Где в интернете можно посмотреть и купить?


raisa
 
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Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение ilmira53 » 27 янв 2017, 13:03

Можно посмотреть здесь http://www.exotic-world.ru/service/ozelenenie-kvartir-i-ofisov.html большой выбор и ассортимент. Цветочная компания "Мир Экзотики" - продажа комнатных растений, доставка горшечных растений и комнатных цветов.Можно сделать любой заказ по телефону,доставка быстрая.
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.

Новое сообщение deggion » 20 апр 2017, 18:39

Если вы живете не в квартире, а в частном доме, то вам наверняка хотелось бы создать в своем участке какую-то цветочную горку, о которой много информации можно найти на remoo.ru. Сам живу в частном доме и хотелось бы ее сделать, но никак не могу выделить время для этой процедуры, кстати не очень легкой.
deggion
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