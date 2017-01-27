Комнатные и другие экзотические растения.
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Комнатные и другие экзотические растения.
Очень люблю растения комнатные, разные по размеру и сортам,яркие и красивые.Где в интернете можно посмотреть и купить?
- raisa
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Можно посмотреть здесь http://www.exotic-world.ru/service/ozelenenie-kvartir-i-ofisov.html большой выбор и ассортимент. Цветочная компания "Мир Экзотики" - продажа комнатных растений, доставка горшечных растений и комнатных цветов.Можно сделать любой заказ по телефону,доставка быстрая.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Комнатные и другие экзотические растения.
Если вы живете не в квартире, а в частном доме, то вам наверняка хотелось бы создать в своем участке какую-то цветочную горку, о которой много информации можно найти на remoo.ru. Сам живу в частном доме и хотелось бы ее сделать, но никак не могу выделить время для этой процедуры, кстати не очень легкой.
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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