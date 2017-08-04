Использование солнечных батарей

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Использование солнечных батарей

Новое сообщение deggion » 04 авг 2017, 17:01

Интересуют личности, которые пользовались солнечными батареями. Сейчас попалась статья под глаза из проекта remoo.ru рассказывающая о том, что на солнечных батареях даже можно заработать неплохие деньги, отдавая оставшуюся часть электроэнергии электростанции. Кто слышал об этом?


deggion
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