Использование солнечных батарей
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Использование солнечных батарей
Интересуют личности, которые пользовались солнечными батареями. Сейчас попалась статья под глаза из проекта remoo.ru рассказывающая о том, что на солнечных батареях даже можно заработать неплохие деньги, отдавая оставшуюся часть электроэнергии электростанции. Кто слышал об этом?
- deggion
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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