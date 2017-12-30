Цена хорошего выбора мебели для ванной

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Цена хорошего выбора мебели для ванной

Новое сообщение JardY » 30 дек 2017, 02:36

Какая же мебель для ванной считается вообще лучше?

На какие моменты лучше всего обращать внимание при покупки и имеет ли смысл переплачивать за дорогую мебель?



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Re: Цена хорошего выбора мебели для ванной

Новое сообщение Карви » 30 дек 2017, 02:52

Интересный вопрос, особенно беря во внимание что качество всегда денег стоит.
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Карви
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Re: Цена хорошего выбора мебели для ванной

Новое сообщение Кармен » 30 дек 2017, 03:01

Если из натурального дерева то дорого мебель обойдется, но качество и долговечность гарантирована.
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