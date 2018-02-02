Помогите пожалуйста с выбором хорошего агенства недвижимости. Нужно именно выбрать таковое, кто поделится советами по этому поводу?
Хорошее и проверенное агенство недвижимости
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Хорошее и проверенное агенство недвижимости
Для мамы нужно купить квартиру.
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Габриция
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Хорошее и проверенное агенство недвижимости
Смотрю что в Зеленом Городе многие заказывают такие услуги, и вашей сестре думаю что так же к ним стоит обратится.
Однозначно говоря вот ссылка https://www.zelgorod.ru/ на сайт этого самого агенства. Где вы можете более подробно с спектром предоставляемых ими услуг узнать, к тому же на их сайте вы так же можете найти советы по выбору недвижимости.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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