Харси » 02 фев 2018, 16:44

Смотрю что в Зеленом Городе многие заказывают такие услуги, и вашей сестре думаю что так же к ним стоит обратится.

Однозначно говоря вот ссылка https://www.zelgorod.ru/ на сайт этого самого агенства. Где вы можете более подробно с спектром предоставляемых ими услуг узнать, к тому же на их сайте вы так же можете найти советы по выбору недвижимости.