Хорошее и проверенное агенство недвижимости

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Хорошее и проверенное агенство недвижимости

Новое сообщение Габриция » 02 фев 2018, 16:42

Для мамы нужно купить квартиру.

Помогите пожалуйста с выбором хорошего агенства недвижимости. Нужно именно выбрать таковое, кто поделится советами по этому поводу?



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Re: Хорошее и проверенное агенство недвижимости

Новое сообщение Харси » 02 фев 2018, 16:44

Смотрю что в Зеленом Городе многие заказывают такие услуги, и вашей сестре думаю что так же к ним стоит обратится.

Однозначно говоря вот ссылка https://www.zelgorod.ru/ на сайт этого самого агенства. Где вы можете более подробно с спектром предоставляемых ими услуг узнать, к тому же на их сайте вы так же можете найти советы по выбору недвижимости.

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Харси
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