Штука конечно хорошая, тут наверное даже и не нужно спорить. А сколько примерно сегодня стоит выбор такого чуда, с точки зрения цены имею ввиду?
Купить сауну в квартиру
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Купить сауну в квартиру
Смотрю что у нас в России стало модно сауны устанавливать.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Купить сауну в квартиру
Если честно, даже не знаю что и говорить по этому поводу.
С одной вроде как стороны именно идея сауны в квартиру звучит интересно, где то даже в некотором смысле немного сумасшедшие. Но я бы не стала прибегать к использованию такого типа аксессуара, по мне так именно себя этот вариант не сможет оправдать.
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Анабель
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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