Купить сауну в квартиру

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Купить сауну в квартиру

Новое сообщение Харси » 05 фев 2018, 11:54

Смотрю что у нас в России стало модно сауны устанавливать.

Штука конечно хорошая, тут наверное даже и не нужно спорить. А сколько примерно сегодня стоит выбор такого чуда, с точки зрения цены имею ввиду?



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Re: Купить сауну в квартиру

Новое сообщение Анабель » 05 фев 2018, 13:37

Если честно, даже не знаю что и говорить по этому поводу.

С одной вроде как стороны именно идея сауны в квартиру звучит интересно, где то даже в некотором смысле немного сумасшедшие. Но я бы не стала прибегать к использованию такого типа аксессуара, по мне так именно себя этот вариант не сможет оправдать.

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Анабель
 
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