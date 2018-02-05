Анабель » 05 фев 2018, 13:37

Если честно, даже не знаю что и говорить по этому поводу.

С одной вроде как стороны именно идея сауны в квартиру звучит интересно, где то даже в некотором смысле немного сумасшедшие. Но я бы не стала прибегать к использованию такого типа аксессуара, по мне так именно себя этот вариант не сможет оправдать.