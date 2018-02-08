Подумали купить надувной матрас, по цене желательно до 5000 рублей, если модель реально хорошая, но стоит дороже, тогда все равно рекомендуйте, подумаем.
Надувной матрас, нужны отзывы
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Надувной матрас, нужны отзывы
В скором времени грядет приезд родственников к нам в гости, раскладушка есть, но как всем известно спать на ней неудобно, да и будет два человека, а вторую раскладушку покупать не вижу смысла вообще.
- IraKertti
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 фев 2018, 11:08
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