IraKertti » 08 фев 2018, 11:11

В скором времени грядет приезд родственников к нам в гости, раскладушка есть, но как всем известно спать на ней неудобно, да и будет два человека, а вторую раскладушку покупать не вижу смысла вообще.

Подумали купить надувной матрас, по цене желательно до 5000 рублей, если модель реально хорошая, но стоит дороже, тогда все равно рекомендуйте, подумаем.