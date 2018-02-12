И еще, есть ли у вас, самодельщики, советы, на что обратить внимание, когда, скажем, дверь уже заказана и установщик ее устанавливает. То есть когда дверь будут устанавливать - что нужно проконтролировать со стороны, чтобы качественно в итоге сделали и чтоб дверь не перекосило? А то обычно все по незнанию и происходит, вовремя не сказали, что там не просверлили, или недосверлили... и все.
Подбираем правильно фирму для заказа дверей
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Подбираем правильно фирму для заказа дверей
Привет! Не у всех, к сожалению, руки из нужного места растут, чтобы делать и устанавливать двери своими руками. Собственно, ищу фирму в Москве, которая бы мне качественно это сделала. Хотелось бы направления.
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Кристина
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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