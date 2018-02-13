Покупка стола для домашнего кабинета

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Покупка стола для домашнего кабинета

Новое сообщение Кристина » 13 фев 2018, 20:21

Нужно выбрать стол для домашнего кабинета.

Главное что меня волнует, это то где же выбрать качественную мебель для рабочего кабинета, какие советы и рекомендации мне можете по этому поводу дать?



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Кристина
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Re: Покупка стола для домашнего кабинета

Новое сообщение Симбиоза » 13 фев 2018, 20:49

А что именно вас интересует, а то кроме того что вы хотите выбрать высокое качество вообще ничего не понятно.
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Симбиоза
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