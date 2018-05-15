Кондиционер

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кондиционер

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:17

Посоветуйте фирму в Москве по установке сплит-системы. И какой лучше кондиционер взять, чтобы недорогой и качественный?


Аватара пользователя
vishnevskaja
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Кондиционер

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 06:36

Советую компанию Цельсис https://celsis.ru/ :good: Они нам неделю назад по акции установили кондиционер под ключ всего за 19.800 руб. монтаж + кондишен HaierHSU Я довольна как слон, ну реально шара ;) Система работает как швейцарские часики и отлично охлаждает помещение :Yahoo!:
Аватара пользователя
Фрося66
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
Откуда: Москва
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group