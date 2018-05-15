Кондиционер
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кондиционер
Посоветуйте фирму в Москве по установке сплит-системы. И какой лучше кондиционер взять, чтобы недорогой и качественный?
-
vishnevskaja
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
- Откуда: Москва
-
Re: Кондиционер
Советую компанию Цельсис https://celsis.ru/ Они нам неделю назад по акции установили кондиционер под ключ всего за 19.800 руб. монтаж + кондишен HaierHSU Я довольна как слон, ну реально шара Система работает как швейцарские часики и отлично охлаждает помещение
-
Фрося66
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6