Столешница
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Столешница
Из какого материала лучше столешницу заказать на кухню? И где в Москве качественно делают?
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vishnevskaja
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
- Откуда: Москва
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Re: Столешница
Нам на заказ делала компания Полимер-Камень https://polimer-kamen.ru/ Они нам сразу столешницу и подоконники из искусственного камня изготовили. Сделали быстро, примерно за неделю. Установка бесплатная + скидка 10% и гарантия 3 года. Искусственный камень вообще класс, он прочный и не пачкается, не боится влаги и простой в уходе
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Фрося66
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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