Столешница

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Столешница

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:31

Из какого материала лучше столешницу заказать на кухню? И где в Москве качественно делают?


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vishnevskaja
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Re: Столешница

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 06:49

Нам на заказ делала компания Полимер-Камень https://polimer-kamen.ru/ Они нам сразу столешницу и подоконники из искусственного камня изготовили. Сделали быстро, примерно за неделю. Установка бесплатная + скидка 10% и гарантия 3 года. Искусственный камень вообще класс, он прочный и не пачкается, не боится влаги и простой в уходе :good:
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Фрося66
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Откуда: Москва
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