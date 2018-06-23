Где купить складской металлический стеллаж?
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Где купить складской металлический стеллаж?
Недавно устроился в магазин по продаже автомобильных шин. У нас есть подсобное помещение, где мы храним так называемый резерв. Начальник поручил мне найти складской металлический стеллаж. Подскажите, на что при его выборе следует обращать внимание? Где можно его купить?
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?
Не спешите покупать стеллаж. Вначале определитесь с его габаритами, а также рассчитайте, на какой вес у Вас должны быть рассчитаны полки. Я бы Вам посоветовал приобрести сборно-разборной металлический стеллаж.
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Где купить складской металлический стеллаж?
Кристина писал(а):Недавно устроился в магазин по продаже автомобильных шин. У нас есть подсобное помещение, где мы храним так называемый резерв. Начальник поручил мне найти складской металлический стеллаж. Подскажите, на что при его выборе следует обращать внимание? Где можно его купить?
Нынче предложении на стеллажи много, это факт.
Где лучше покупать уже вам конечно же решать, но вообще думаю что вам стоит на это http://promberg.ru предложение обратить внимание. Точно могу сказать что и цены там хорошие, да и продукция по отзывам высоко качественная.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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