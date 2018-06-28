Посоветуйте агентство недвижимости
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Посоветуйте агентство недвижимости
Посоветуйте, пожалуйста, кто какими агентствами недвижимости пользовался и кому какие понравились? Нашла на форуме пару тем по этому вопросу, но там названия фирм почти не фигурировали...особенно интересуют такие фирмы, как Владис и Иоффе и Партнеры(как я поняла наиболее крупные у нас в городе), кто-нибудь с ними сталкивался? Заранее всем спасибо за ответ)
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Вилчинко
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 20:25
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Re: Посоветуйте агентство недвижимости
Если честно, в интернете много отзывов о таких агентствах.
Думаю вам стоит эти самые отзывы консультировать, дабы в итоге сделать свой выбор.
Сама не имело дело с таковыми конторами по этому советы увы не могу дать.
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Дарки
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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