Вилчинко » 28 июн 2018, 13:56

Посоветуйте, пожалуйста, кто какими агентствами недвижимости пользовался и кому какие понравились? Нашла на форуме пару тем по этому вопросу, но там названия фирм почти не фигурировали...особенно интересуют такие фирмы, как Владис и Иоффе и Партнеры(как я поняла наиболее крупные у нас в городе), кто-нибудь с ними сталкивался? Заранее всем спасибо за ответ)