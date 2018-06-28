Посоветуйте агентство недвижимости

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Посоветуйте агентство недвижимости

Новое сообщение Вилчинко » 28 июн 2018, 13:56

Посоветуйте, пожалуйста, кто какими агентствами недвижимости пользовался и кому какие понравились? Нашла на форуме пару тем по этому вопросу, но там названия фирм почти не фигурировали...особенно интересуют такие фирмы, как Владис и Иоффе и Партнеры(как я поняла наиболее крупные у нас в городе), кто-нибудь с ними сталкивался? Заранее всем спасибо за ответ)


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Re: Посоветуйте агентство недвижимости

Новое сообщение Дарки » 28 июн 2018, 15:42

Если честно, в интернете много отзывов о таких агентствах.

Думаю вам стоит эти самые отзывы консультировать, дабы в итоге сделать свой выбор.

Сама не имело дело с таковыми конторами по этому советы увы не могу дать.

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Дарки
 
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