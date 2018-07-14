Габриция » 14 июл 2018, 01:46

господа

нужен ваш совет.

я взял в аренду помещение под мастерскую расположенную ниже уровня земли в одном ГСК. подсобное помещение (кладовка площадью 5 кв.м.) одной стеной контактирует с землей и в нем было сыро и после дождя на полу была вода. я снял пол (фанерный настил на 50-мм брусах) и обнаружил под ним дыру прямо в грунт.

на выходных я:

- вычистил всю грязь с пола (ил, глина и прочее дерьмо) до бетона

- заделал дыру и все трещины с помощью водоотталкивающего бетона (4-минутный Ceresit CX5)

- обмазал гидроизоляцией (Гидромаст)

- положил несколько сантиметров песко-бетона по всей площади кладовки

сегодня утром пришел полюбоваться на новый бетонный пол а вместо этого увидел на нем огромную лужу воды: всю ночь и весь день идет дождь и в почве полно воды которая просачивается в кладовку через трещины и микротрещины в стене (кирпич) (((

видимые и крупные течи я вроде как остановил заделав их все тем же Ceresit CX5. но на стене все равно видны потеки. протираешь стену насухо - через минуту она опять мокрая. а через две на полу снова вода

вот собственно поле боя (на фото я обвел области которые залепил этим ceresit'ом):

http://i.piccy.info/i7/da51b2b19cdab662 ... ka_800.jpg

сижу и думаю что делать дальше? теоретически можно было б сделать фанерную отмостку высотой метра полтора от пола и на расстоянии в пару сантиметров от стены и весь этот объем залить бетоном... получится еще один слой стены изнутри... но это достаточно хлопотно и небюджетно выйдет наверное.

еще более теоретически можно наверное пробурить со стороны улицы дренажную скважину метров на 20... но председатель ГСК вряд ли согласится. да и вопрос таких затрат тоже беспокоит.

что бы вы посоветовали?