Венецианская штукатурка

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Венецианская штукатурка

Новое сообщение Жнади » 22 июл 2018, 10:03

Вы знаете решил занятся ремонтом в своей квартире, и очень хочу попробовать нанести на стены венецианскую штукатурку и хочу это сделать самостоятельно, может кто с этим сталкивался подскажите этапы нанесения венецианской штукатурки.


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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Симбиоза » 22 июл 2018, 10:27

Я бы не рекомендовалa самому, не имея опыта работы браться за венецианскую штукатурку. Для работы с ней не только нужны специальные инструменты, но и специальные навыки. Мастера специально учатся ее нанесению, посколько там много тонкостей, начиная с подготовки стен. И это не тот случай, когда можно научится по видеоурокам.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Кармен » 22 июл 2018, 10:33

Кропотливо будет, если делать самостоятельно. Но когда это делает специалист, у которого уже рука набита, то он настолько все быстро делает, что стоишь и удивляешься.
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Re: Венецианская штукатурка

Новое сообщение Сабрина » 22 июл 2018, 16:12

Советую вам ознакомится с информацией о интернет магазине Мир Цвета, в котором продаются в огромном количестве материалы для декора. И если говорить о лучшем выборе, то думаю что венецианская штукатурка себя оправдает, вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki оцените подобное предложение, как оно вам?
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