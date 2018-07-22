Симбиоза » 22 июл 2018, 10:27

Я бы не рекомендовалa самому, не имея опыта работы браться за венецианскую штукатурку. Для работы с ней не только нужны специальные инструменты, но и специальные навыки. Мастера специально учатся ее нанесению, посколько там много тонкостей, начиная с подготовки стен. И это не тот случай, когда можно научится по видеоурокам.