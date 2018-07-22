Венецианская штукатурка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Венецианская штукатурка
Вы знаете решил занятся ремонтом в своей квартире, и очень хочу попробовать нанести на стены венецианскую штукатурку и хочу это сделать самостоятельно, может кто с этим сталкивался подскажите этапы нанесения венецианской штукатурки.
-
Жнади
- Читатель
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
-
Re: Венецианская штукатурка
Я бы не рекомендовалa самому, не имея опыта работы браться за венецианскую штукатурку. Для работы с ней не только нужны специальные инструменты, но и специальные навыки. Мастера специально учатся ее нанесению, посколько там много тонкостей, начиная с подготовки стен. И это не тот случай, когда можно научится по видеоурокам.
-
Симбиоза
- Читатель
-
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
-
Re: Венецианская штукатурка
Кропотливо будет, если делать самостоятельно. Но когда это делает специалист, у которого уже рука набита, то он настолько все быстро делает, что стоишь и удивляешься.
-
Кармен
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
-
Re: Венецианская штукатурка
Советую вам ознакомится с информацией о интернет магазине Мир Цвета, в котором продаются в огромном количестве материалы для декора. И если говорить о лучшем выборе, то думаю что венецианская штукатурка себя оправдает, вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki оцените подобное предложение, как оно вам?
-
Сабрина
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: gambit и гости: 9