Отделка фасада дома
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Отделка фасада дома
Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Отделка фасада дома
Джульета писал(а):Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?
Можно использовать как первый, так и второй вариант отделки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но более полный и точный ответ именно для Вашего случая можно предоставить, если Вы сообщите больше информации, в том числе о пожеланиях и требованиях, которые предъявляете к отделке дома.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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