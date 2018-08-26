Отделка фасада дома

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Отделка фасада дома

Новое сообщение Джульета » 26 авг 2018, 14:13

Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?


Аватара пользователя
Джульета
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
Вернуться к началу

Re: Отделка фасада дома

Новое сообщение JardY » 26 авг 2018, 18:07

Джульета писал(а):Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?

Можно использовать как первый, так и второй вариант отделки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но более полный и точный ответ именно для Вашего случая можно предоставить, если Вы сообщите больше информации, в том числе о пожеланиях и требованиях, которые предъявляете к отделке дома.

Аватара пользователя
JardY
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group