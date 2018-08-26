JardY » 26 авг 2018, 18:07

Джульета писал(а): Встал вопрос, чем лучше отделать дом и ищу советы, что лучше. есть 2 варианта: 1 короедом, 2 облицовочная плитка. что посоветуете?

Можно использовать как первый, так и второй вариант отделки, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но более полный и точный ответ именно для Вашего случая можно предоставить, если Вы сообщите больше информации, в том числе о пожеланиях и требованиях, которые предъявляете к отделке дома.