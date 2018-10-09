Шкаф-купе
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Шкаф-купе
Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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