Шкаф-купе

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Шкаф-купе

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 09:41

Добрый день. Хочу заказать шкаф-купе в комнату. Много вещей и в один шкаф не влазит все и место занимает. Хочу или угловой или на всю стенку. Где такие можно посмотреть и подобрать?


gambit
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group