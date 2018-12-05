Где купить верстак?

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Где купить верстак?

Новое сообщение kerch » 05 дек 2018, 21:30

Где купить верстак?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где купить верстак?

Новое сообщение gambit » 05 дек 2018, 22:03

Привет. Мы искали верстаки на Ямале и нашли компанию http://sklad-yamal.ru/gde-kupit-verstak-na-yamale/ . Проконсультировались с менеджером и заказали несколько верстаков для производства. Качеством остались довольны.
gambit
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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