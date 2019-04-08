Кровля крыши
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Кровля крыши
Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Кровля крыши
kerch писал(а):Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?
Очень советую Вам в свободное время на этой странице почитать, чем конкретно лучше будет металлочерепица https://ppkprofil.ru/ . Если же в двух словах, то она значительно превосходит по своей долговечности шифер, и практически не реагирует на осадки, а также температуру. А про их разницу во внешнем виде, наверное, можно и вовсе не говорить.
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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