Кровля крыши

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Кровля крыши

Новое сообщение kerch » 08 апр 2019, 19:30

Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Кровля крыши

Новое сообщение gambit » 08 апр 2019, 19:37

kerch писал(а):Мне предстоят кровельные работы. Как думаете, металлочерепицу лучше использовать, или всё-таки шифер?

Очень советую Вам в свободное время на этой странице почитать, чем конкретно лучше будет металлочерепица https://ppkprofil.ru/ . Если же в двух словах, то она значительно превосходит по своей долговечности шифер, и практически не реагирует на осадки, а также температуру. А про их разницу во внешнем виде, наверное, можно и вовсе не говорить.

gambit
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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