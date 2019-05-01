Большое зеркало в спальню

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Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Flyer » 01 май 2019, 13:53

Хочу у себя в спальне повесить большое зеркало и вот сейчас занимаюсь тем что ищу где смогу в Москве купить такое но не могу найти,вы мне могли бы подсказать где купить такое можно ?


Flyer
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Большое зеркало в спальню

Новое сообщение Laurent » 01 май 2019, 16:11

Смотря еще на сколько большое зеркало,возможно вам просто нужно будет его заказывать чтобы на заказ по тем размерам которое вам нужно вам его сделали.
Laurent
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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