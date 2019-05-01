Большое зеркало в спальню
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Большое зеркало в спальню
Хочу у себя в спальне повесить большое зеркало и вот сейчас занимаюсь тем что ищу где смогу в Москве купить такое но не могу найти,вы мне могли бы подсказать где купить такое можно ?
- Flyer
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
-
Re: Большое зеркало в спальню
Смотря еще на сколько большое зеркало,возможно вам просто нужно будет его заказывать чтобы на заказ по тем размерам которое вам нужно вам его сделали.
- Laurent
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8