Стеклянные двери для душевой

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Стеклянные двери для душевой

Новое сообщение Liberator » 02 май 2019, 02:14

Хочу свою душевую дома сделать более комфортабельной а также хочу установить стеклянные двери,скажите мне пожалуйста,где в Москве можно купить хорошие стеклянные двери для душевой ?


Liberator
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Сообщения: 7
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Re: Стеклянные двери для душевой

Новое сообщение Alyabyev » 02 май 2019, 04:14

Так это вам нужно будет их просто заказать и вам их сделают,не думаю конечно что это будет особо дешево по цене но еще же смотря какое стекло использовать вам.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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