Отделка дома сайдингом

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Отделка дома сайдингом

Новое сообщение Laurent » 26 май 2019, 12:40

У меня свой частный дом и мне бы хотелось отделать его сайдингом потому как мне очень нравится как это смотрится и вот я ищу строителей кто сможет это хорошо сделать,где в Москве я могу их найти ?


Laurent
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Отделка дома сайдингом

Новое сообщение Flyer » 26 май 2019, 18:53

Сайдинг не так то и просто делать и вообще вот я лично у себя дом просто сделал шубой и вполне меня все устроило как выглядит и по качеству получилось довольно не плохо.
Flyer
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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