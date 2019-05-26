Отделка дома сайдингом
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Отделка дома сайдингом
У меня свой частный дом и мне бы хотелось отделать его сайдингом потому как мне очень нравится как это смотрится и вот я ищу строителей кто сможет это хорошо сделать,где в Москве я могу их найти ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Отделка дома сайдингом
Сайдинг не так то и просто делать и вообще вот я лично у себя дом просто сделал шубой и вполне меня все устроило как выглядит и по качеству получилось довольно не плохо.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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