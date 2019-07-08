Остановка в Краснодаре

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Остановка в Краснодаре

Новое сообщение burbon » 08 июл 2019, 19:05

Кто часто бывает в Краснодаре подкиньте пару мест где можно без проблем остановиться на 3-5 дней, возможно буду не один я. Спасибо


burbon
Писатель
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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