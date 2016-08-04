klonik » 04 авг 2016, 13:19

Голографическая реклама в воздухе

Сегодня по большей части разных корпораций при проведении показа собственных услуг перед лицом заказчика все чаще приходят к услугам новых спецтехнологий. Корпорация Holo Pro рада представить Вашему вниманию систему сопровождения 3d голографической рекламы. С участием данного проекционного видеооборудования и передовых 3d технологий http://www.holopro.ru/3d-gologramma.html мы в состоянии создавать самые различные 3д голограммы для,по проекту потенциальных клиентов. Компания Holo pro специализируется на проведении голографических 3д голограмм абсолютно разного уровня.

С видео работ компании HoloPro вы можете посмотреть на сайте.

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