Голографическая реклама в воздухе

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Голографическая реклама в воздухе

Новое сообщение klonik » 04 авг 2016, 13:19

Голографическая реклама в воздухе

Сегодня по большей части разных корпораций при проведении показа собственных услуг перед лицом заказчика все чаще приходят к услугам новых спецтехнологий. Корпорация Holo Pro рада представить Вашему вниманию систему сопровождения 3d голографической рекламы. С участием данного проекционного видеооборудования и передовых 3d технологий http://www.holopro.ru/3d-gologramma.html мы в состоянии создавать самые различные 3д голограммы для,по проекту потенциальных клиентов. Компания Holo pro специализируется на проведении голографических 3д голограмм абсолютно разного уровня.

С видео работ компании HoloPro вы можете посмотреть на сайте.

Группа Вконтакте: https://new.vk.com/holopro



klonik
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Сообщения: 14
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Re: Голографическая реклама в воздухе

Новое сообщение gambit » 02 мар 2017, 01:50

Если честно, то я еще о такой рекламе не слышал, по этому не могу сказать эффективная ли она. Знаю метод который работает почти всегда - это расклейка объявлений и раздача листовок http://raskleika-spb.ru/listovki-po-yashhikam/ . Можете почитать об этом виде рекламирования, если вам такое интересно!
gambit
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Сообщения: 18
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Re: Голографическая реклама в воздухе

Новое сообщение Arma » 28 июл 2017, 10:59

Голографическая реклама в воздухе - а видео есть?
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