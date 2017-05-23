Полезная информация для тех, кто начинает изучать свою родословную
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Полезная информация для тех, кто начинает изучать свою родословную
Вот простые, но полезные для новичков советы по поводу того, с чего начинать составление родословной http://rodaved.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0 ... %be%d1%81/
- kolyanikolia
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 апр 2017, 17:21
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