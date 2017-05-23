Полезная информация для тех, кто начинает изучать свою родословную

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Полезная информация для тех, кто начинает изучать свою родословную

Новое сообщение kolyanikolia » 23 май 2017, 16:17

Вот простые, но полезные для новичков советы по поводу того, с чего начинать составление родословной http://rodaved.ru/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0 ... %be%d1%81/


kolyanikolia
 
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Зарегистрирован: 08 апр 2017, 17:21
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