Мы профессиональная команда постеров. В сфере постинговых услуг мы работаем с 2009 года. Имеем свой штат опытных авторов/исполнителей.
В связи с возрастающим спросом на наши услуги по написанию комментариев, отзывов, наполнению форумов, нами было принято решение сделать свой собственный сервис комментариев Gdepost.com, которому дали название GdePost - сервис отзывов и комментариев https://gdepost.com/
Возможности нашей биржи: Написание комментариев на ваши форумы и сайты: Создание тем на форумах: Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках: Отзывы на сайте-отзовиках: Прокачка аккаунтов на своих и сторонних форумах и сайтах: Публикация поста со ссылкой: Размещение комментария с упоминанием бренда
Написание комментариев на ваши форумы и сайты: Создание тем на форумах: Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках: Отзывы на сайте-отзовиках: Прокачка аккаунтов на своих и сторонних форумах и сайтах: Публикация поста со ссылкой: Размещение комментария с упоминанием бренда
Создание тем на форумах:
Отзывы для товаров и услуг на ваших площадках:
Отзывы на сайте-отзовиках:
Прокачка аккаунтов на своих и сторонних форумах и сайтах:
Публикация поста со ссылкой:
Размещение комментария с упоминанием бренда.
_______________________________________________________________________________________
При создании проекта, имеются гибкие настройки по стоимости, ограничениям и лимитам.
Пример создания проекта по написанию комментариев на форум:
_______________________________________________________________________________________
Подробнее обо всех возможностях биржи вы можете ознакомиться по ссылке https://gdepost.com/about
Какие цены в системе?
Цены от 6 рублей (100зн/бп) на "Универсальный постинг"
Цены от 120 рублей (100зн/бп) на "Краудмаркетинг"
Все цены, которые есть в системе можно увидеть https://gdepost.com/price
_______________________________________________________________________________________
Какой минимальный заказ в бирже?
Минимального и максимального заказа нет.
_______________________________________________________________________________________
Что мы не делаем?
Не занимаемся накруткой лайков, друзей и.т.д., в социалках.
_______________________________________________________________________________________
Есть ли партнерская программа?
Да, есть.
_______________________________________________________________________________________
Работая с нашей биржей комментариев GdePost, вы можете получить:
Регистрацию участников Естественные отзывы Интересные темы Узнаваемость бренда и многое другое
Уникальные комментарии на свои форумы и блоги
Регистрацию участников
Естественные отзывы
Интересные темы
Узнаваемость бренда
и многое другое.
Зарегистрироваться и купить отзывы и комментарии https://gdepost.com/
________________________________________
Связаться с нами вы можете по контактам, которые указаны по ссылке https://gdepost.com/contact
С уважением, команда GdePost.com
команда GdePost.com
P.s Если у вас есть какие-либо вопросы по работе сервиса, пожалуйста, пишите по удобным для вас контактам, или в теме.