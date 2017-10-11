Стоит ли покупать в интернет магазинах

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Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение JardY » 11 окт 2017, 13:21

Стоит ли покупать в интернет магазинах, этот вопрос все чаше и чаше я себе задаю.

конечно в случае обычных магазинов выгода очевидна, но меня интересуют сейчас именно интернет магазины для животных. Планирую кое какую косметику для собаки купить и вот хочется пояснить если имеет смысл в интернет магазинах заказывать, если цена там точно скажу что более выгодная.



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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение Карви » 11 окт 2017, 13:44

Почему бы и нет.

В нормальных интернет магазинах можно карту постоянного покупателя получить, а там уже можно иметь постоянную скидку на покупки.

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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах

Новое сообщение Анастасия33 » 12 окт 2017, 09:45

Если вам нужна косметика для собак, то загляните в интернет магазин Сами с Усами.

В любом случае замечу что там достаточно приличные цены и адекватное рыночное предложение. Ну и кроме этого скажу что там же вы сможете по факту найти отличную и достаточно оперативную доставку.

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