JardY » 11 окт 2017, 13:21

Стоит ли покупать в интернет магазинах, этот вопрос все чаше и чаше я себе задаю.

конечно в случае обычных магазинов выгода очевидна, но меня интересуют сейчас именно интернет магазины для животных. Планирую кое какую косметику для собаки купить и вот хочется пояснить если имеет смысл в интернет магазинах заказывать, если цена там точно скажу что более выгодная.