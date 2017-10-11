конечно в случае обычных магазинов выгода очевидна, но меня интересуют сейчас именно интернет магазины для животных. Планирую кое какую косметику для собаки купить и вот хочется пояснить если имеет смысл в интернет магазинах заказывать, если цена там точно скажу что более выгодная.
Стоит ли покупать в интернет магазинах
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Стоит ли покупать в интернет магазинах
Стоит ли покупать в интернет магазинах, этот вопрос все чаше и чаше я себе задаю.
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JardY
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
Почему бы и нет.
В нормальных интернет магазинах можно карту постоянного покупателя получить, а там уже можно иметь постоянную скидку на покупки.
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Карви
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Стоит ли покупать в интернет магазинах
Если вам нужна косметика для собак, то загляните в интернет магазин Сами с Усами.
В любом случае замечу что там достаточно приличные цены и адекватное рыночное предложение. Ну и кроме этого скажу что там же вы сможете по факту найти отличную и достаточно оперативную доставку.
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Анастасия33
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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