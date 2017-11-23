Подскажите пожалуйста
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Подскажите пожалуйста
Доброго времени суток. А что если разослать смс с помощью этого сервиса https://sms-prosto.ru/ Как думаете? Просто слышал, что смс-рассылка эффект дает хороший.
- tobys
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 11:31
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Re: Подскажите пожалуйста
Конечно дает. А вообще нужно все методы рекламы использовать, а не только один вид.
- Brigida
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 19:01
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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