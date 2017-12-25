Смс рассылка

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Смс рассылка

Новое сообщение Arni » 25 дек 2017, 12:21

Здравствуйте. Думаю вот разослать смс с помощью вот этого сервиса https://krasnodar.sms-prosto.ru/ Что скажите? На мой взгляд, это очень продвинутый и эффективный способ удерживать постоянных клиентов. А вы как считаете?


Arni
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 12:21
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